Sebastien Ogier: meil oli potentsiaali, mida me ei suutnud ära kasutada

"Meie jaoks on see positiivne tulemus," rääkis Ogier Toyota pressiteate vahendusel. "Poodiumil lõpetamine on MM-i mõttes hea. Loomulikult on see ka natuke frustreeriv, sest teame, et oleksime saanud teha paremini. Meil oli potentsiaali, mida me ei suutnud ära kasutada."

"Siin võita oleks olnud keeruline, aga meil oli võimalus olla teisele kohale palju lähemal. Oleksin tahtnud ka punktikatselt rohkem kätte saada, aga see oli nädalavahetuse kõige raskem kiiruskatse," jätkas Power Stage'il neljandaks jäänud prantslane. "Kui olukord tundub liiga riskantne, siis eelistan poodiumit kindlustada. Hea oli keerulisel nädalavahetusel punkte tuua."

Nelja ralli järel on Ogier'l liidrina koos 79 punkti, tiimikaaslane Elfyn Evans jääb temast maha üheksa silmaga. Rally Estonial triumfeerinud Ott Tänak kerkis kolmandaks, olles kogunud 66 punkti.