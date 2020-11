Sebastien Ogier: lumi ja udu võivad mulle MM-tiitli tuua

Ogier kaotab enne sel nädalal sõidetavat Monza rallit tiimikaaslasele Elfyn Evansile 14 punktiga.

Prantslane usub, et talle võib trumbid kätte mängida laupäev, mil võistlus peetakse mägedes. Kuna ilmaennustus lubab nii külmakraade, lund kui jääd, on Michelin juba otsustanud, et rallile tuuakse ka talverehvid.

"Olen näinud, et me läheme päris kõrgele ning kui lund ei saja, võib seal olla ka udu," lausus Ogier DirtFishile. "Sellisel aastaajal on seal tingimused kindlasti väga keeulised. Ja seetõttu ma usungi, et minu (tiitli) lootused on päris reaalsed. Kui ma võidan, peab Elfyn ikkagi tegema väga tugeva ralli, et maailmameistriks tulla."

Kogenud prantslane rõhutas taas, et kogu närvipinge on Monza etapil tema tiimikaaslasel. "Päris ausalt, pinge ei ole minu peal. Mul pole mitte midagi kaotada."

Monza ralli sõidetakse 3.-6. detsembrini.

Monza ralli ajakava (kõik ajad Eesti aja järgi):

Neljapäev, 03.12



Shakedown (Hyundai Monza Circuit, 4,64 km) 11:01

SS1 Sottozero The Monza Legacy (4,33 km) 15:08

Reede, 04.12



SS2 Junior 1 (13,43 km) 08:58

SS3 Junior 2 (13,43 km) 11:08

SS4 Roggia 1 (16,22 km) 13:38

SS5 Roggia 2 (16,22 km) 16:08

SS6 Grand Prix 1 (10,31 km) 18:38

Laupäev, 05.12



SS7 Selvino 1 (25,06 km) 08:52

SS8 Gerosa 1 (11,09 km) 10:08

SS9 Costa Valle Imagna 1 (22,17 km) 11:02

SS10 Selvino 2 (25,06 km) 14:22

SS11 Gerosa 2 (11,09 km) 15:38

SS12 Costa Valle Imagna 2 (22,17 km) 16:32

SS13 Grand Prix 2 (10,31 km) 18:38

Pühapäev, 06.12



SS14 Grand Prix 3 (10,31 km) 08:48

SS15 Serraglio 1 (14,97 km) 11:08

SS16 Serraglio 2 (14,97 km, PUNKTIKATSE) 13:18