Sébastien Ogier leidis uue väljakutse

Ogier hakkab sisuliselt uue sarja nõunikuks: temaga konsulteeritakse võistlus- ja tehniliste määruste koostamisel, võistluspaikade valimisel ja võistlusauto testimisel, kirjutab Autosport.

Extreme E sari peaks praeguste plaanide kohaselt alguse saama 2021. aastal ning see kujutaks endast atraktiivset formaati, kus elektrilised maastikuautod hakkaksid erinevates maailma nurkades omavahel off-road stiilis võidu kihutama. Formaat on põnev, sest selle alusel hakkaks nägema üks-ühele vastasseise ning play-off süsteemi. Varem on seda kirjeldatud kui elektriliste autode Dakari rallit, selle asutajaks on vormel E-le aluse pannud Alejandro Agag.

Kõigele lisaks saab Ogier autot testida, enne kui seda järgmise aasta märtsis tiimidele esitletakse. "Olin juuli alguses Goodwood Festival of Speedil ning nägin autot esimest korda," sõnas Ogier. "Ma ei suuda juba ära oodata, et Extreme E meeskonnaga koostööd teha. Formaat on äge ning meenutab meie publikukatseid, mis fännidele alati meeltmööda on olnud. Loodame inimestele pakkuda võimalikult head kogemust ning sõitjatele võimalikult põnevat väljakutset."

Extreme E soovib tähelepanu pöörata globaalsele soojenemisele ning muudele probleemidele, mida inimkond keskkonnale põhjustab. "Kliimamuutused ja inimkonna roll selle juures on probleem, millega tuleb tegeleda. Usun, et Extreme E on võimas tööriist, millega meie käitumismustreid mõjutada ning see on minu jaoks südamelähedane teema," lisas Ogier.