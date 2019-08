Sebastien Ogier: lähen Saksamaale jõuvahekordi muutma

Hetkel lahutab Ogier`d Tänakust 22 punkti. Sõita jääb veel viis etappi.

"Minu eesmärk on saavutada Saksamaal hea tulemus ja muuta maailmameistrivõistlustel natuke jõuvahekordi. Saime testisõite teha erinevates ilmastikuoludes, mis on alati positiivne," sõnas Ogier optimistlikult.

"Ilm on ainus, mida kõik sõitjad Saksamaa etapil kardavad. Kui sajab vihma, on sõitmine väga keeruline. Sel juhul võivad teed olla väga libedad ja porised," arutles Ogier, vahendab Rallit.fi.

"Kuivades tingimustes on ralli üsna nauditav. Viinamarjaistanduste kitsastel teedel saab tunda kiire sõidu tõelist võlu. Baumholderi teed on ka suurepärane koht, kuid seal on raske midagi muuta, sest kogu aeg peab mõtlema rehvide säästmisele, vältides samas eksimusi ja rehvide purunemist," lisas prantslane.

Saksamaa MM-etapp sõidetakse 22.-25. augustini.