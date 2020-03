Sebastien Ogier: kummaline on Mehhikos olla, mul on raske keskenduda

"Hommikul polnud mu tunne maailmas valitsva olukorra tõttu hea, aga nüüd tuleb mul sellest mõtted eemale suunata ja rallile keskenduda," rääkis Ogier pärast publikukatseid Toyota pressiteate vahendusel.

Enne ralli algust rääkis Ogier oma tunnetest portaalile DirtFish.

"Mul on keeruline vastata küsimustele, et kuidas ma ennast autos tunnen. Raske on koroonaviiruse levikule mitte mõelda. Ausalt öeldes on kummaline olla siin Mehhikos ja hakata võidu sõitma. Kogu maailm on ju kriitilises olukorras."

Ogier on publikukatsete järel kuuendal kohal, kaotust Thierry Neuville'ile on 2,5 sekundit. Reedene võistluspäev algab kell 17.08.