Sébastien Ogier: kui teaksime, mida autoga teha, oleks asi lihtne

Hoolimata kõrgetest kohtadest ei ole Ogier suutnud puhta kiiruse poolest konkurentidele vastu saada - eriti hästi tuli see välja Korsika etapil, kus nii Ford, Toyota kui Hyundai selgelt nobedama masinaga väljas olid.

"Kui teaksime, mida teha, et auto kiiremini sõidaks, oleks asi lihtne," sõnas Ogier Motorspordile. "See ala on väga keeruline, võistlejate tase on kõrge ja detailid mängivad suurt rolli."

Valitseva tšempioni sõnul soovitakse Euroopasse tagasi jõudes probleemid üksipulgi lahti võtta. "Meil on mõned ideed, kuidas autot kiiremaks saada, olen neist meeskonnale rääkinud, aga need võtavad aega ja ei ole lihtsad. Lõppude lõpuks oleme praegu suutnud punkte saada autoga, mis ei ole kaugeltki täiuslik - ja see on hea märk. Tšiilis on meil vaja tugevamad olla."