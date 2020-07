Sebastien Ogier kritiseeris uut WRC-kalendrit: miks keegi tervise peale ei mõelnud?

Intervjuus Saksamaa väljaandele Motorsport Aktuell kritiseeris Ogier rahvusvahelist autoliitu (FIA) ja WRC-sarja promootorit, sest uus kalender pandi tema arvates liiga lohakalt kokku.

"Keegi ei tea, kui palju viiest väljakuulutatud rallist toimuvad," rääkis Ogier.

"Peaaegu kõik teised võistlussarjad on viimastel kuudel teinud plaane, kuidas hooaega uuesti alustada. Tehakse ka tervise- ja ohutusplaane. Ainult WRC-sari pole seda teinud. Selle asemel teatati juunis, et 2021. aastal on MM-sarjas vähemalt üheksa etappi. Kas tervis polnud olulisem? Ja kas me peaksime üllatunud olema, et see nii läks?" küsis ta.

WRC-sari jätkub plaanide kohaselt 4.-6. septembrini Eestis. Kui Eesti MM-etapi kohal pole kuigi palju küsimärke, siis Türgi, Saksamaa, Sardiinia ja Jaapani osas on veel rohkelt selgusetust.