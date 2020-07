Sebastien Ogier kritiseeris FIA-t ja WRC-d: vahel mõtlen, kas ralli on üldse professionaalne sport!

Teatavasti pidi Ogier' jaoks jääma tänavune hooaeg viimaseks. Pandeemia pani vanameistri aga ümber mõtlema ning kuuldavasti sõlmib Ogier peagi Toyotaga uue ühe aasta pikkuse lepingu. "Tahan ühtlasi näha, kuidas 2021. aasta hooaega korraldatakse, sest kui meil on kahtlused järgmise viie kuu osas, siis olen kindel, et ka järgmine hooaeg tuleb teistsugune võrreldes sellega, millega harjunud oleme," rääkis Ogier väljaandele AUTOhebdo.

WRC-s kihutati viimati Mehhiko MM-etapil, mis ühtlasi koroona tõttu enneaegselt lõpetati. Seejärel saabus ridamisi otsuseid järgmiste etappide edasi lükkamisest või tühistamisest, kuid kindlalt otsust edasise hooaja osas ei tulnud. Rallimaailm sai lõpuks tänavuse hooaja tulevikust teada juuli alguses.

"Kindlasti ei lõppe koroonapandeemia 2020. aasta 31. detsembril! Me peame selgelt olema valmis muutusteks," jätkas Ogier. Praegusel hetkel ei saa me öelda, et FIA-lt ja promootoritelt tulevad uudised oleksid väga julgustavad. Tegelikult, asi pole isegi selles, et uudised pole julgustavad, vaid neid lihtsalt pole! Kui võrrelda seda mõne teise alaga, siis mõtlen vahel, kas ralli on üldse professionaalne sport."

"On häbilugu, et sõitjad ja tiimid pidid nädalaid ja kuid ootama uudiseid. Samas teised (sarjad) proovisid küll end taas organiseerida, töötada ohutuse nimel ning taaselustada võistlusi," kritiseeris Ogier.

Autoralli MM-sari naaseb septembri alguses, kui Lõuna-Eesti teedel toimub ajaloo esimene Eesti MM-etapp. Rally Estoniale läheb liidrina vastu just Ogier.