Sebastien Ogier kirus taas rallijuhte: suvel raiskasime aja ära

"Alustasime aastat normaalselt kolme ralliga, kuid siis märtsi keskel pärast Mehhiko etapi võitmist tuli koroonaviirus. Sealt edasi oli pikka aega suur tühjus. Lahendused, mis lubanuks uuesti alustada, olid aeglased tulema. Mul on tunne, et me raiskasime suvel palju aega, sest siis tundus olukord olevat suuresti kontrolli all," sõnas Ogier.

"Siis jõudsime veel paar rallit teha, kuid sellele järgnenud võistluste tühistamised ja kalendri muudatused panid meid mõtlema, kas tänavu üldse meistritiitel välja mängitakse," jätkas pratslane.

"Lõppude lõpuks on see kõigest hoolimata MM-tiitel, kuid ma ütlen kohe ära, et ma ei pane seda Julieniga (kaardilugeja Julien Ingrassia - toim) võidetud tiitlite hulgas esimesele kohale," rõhutas Ogier, et 7-etapiline hooaeg jäi tema jaoks liiga tühjaks.

Prantslane märkis samas, et talle valmistas tänavu suurt rõõmu, et nad suutsid maailmameistriks tulla juba kolmanda tehasetiimi koosseisus. "See, et me suudame kiiresti kohaneda uute olukordadega, on kogu karjääri jooksul meie tugevuseks olnud," kommenteeris Ogier.

36-aastane Ogier, kes jätkab Toyotas ka järgmisel hooajal, on varem maailmameistriks tulnud ka Volkswageni ja M-Sporti meeskonnas.