Sebastien Ogier kiitis noort tiimikaaslast: ta väärib kohta WRC-s

Teatavasti moodustavad Ogier ja Rovanperä koos briti Elfyn Evansiga uue hooaja sõitjate kolmiku Toyota meeskonnas. Noore soomlase jaoks on see üldse esimene täispikk hooaeg WRC-sarjas.

Seni on ta osalenud kokku 20 etapil, aga kõigil R5-klassi autoga. Tänavu Škodaga WRC 2 Pro-sarja tiitli võitnud soomlase parimaks tulemuseks lõppenud hooajal WRC-etapi üldarvestuses jäi Portugali ralli kuues koht.

"Raske on öelda, mida Kalle oma esimesel hooajal saavutab," rääkis Ogier väljaandele Rallit.fi. "Peame andma talle aega õppimiseks. Ta väärib oma kohta WRC-s."

"Rovanperä on madalamas klassis teinud kõik vajalikku. Temas on palju potentsiaali, seega on huvitav tema arengut jälgida."

Ogier kommenteeris põgusalt ka enda üleminekut Citröenist Toyotasse. "Alles hooaja lõpus tegin otsuse Toyotasse minna. See võimalus tekkis siis, kui kuulsin, et Tänak liitub Hyundaiga. See on meie jaoks põnev võimalus sõita taas masinaga, mis on võimeline võitma."

Teatavasti otsustas Citröen hooaja järel WRC-s võistlemisest loobuda, tuues põhjuseks prantslase lahkumise tiimist. "See ei olnud Citröeni poolt parim kommunikatsioon, aga ma ei näe põhjust rohkem seda kommenteerida. Mina mõtlen ikka tuleviku, mitte mineviku peale."