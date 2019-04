Sebastien Ogier kiitis Evansit ja Tänakut

Ogier tunnistas, et nende teine koht oli suur üllatus. „Veel ei oska öelda, mis läks valesti, et Citroën nii aeglane oli. Lõpptulemus oli märksa parem kui meie esitus. Meil polnud ühelgi kiiruskatsel kiirust, millega võidu nimel võidelda. Me polnud konkurentsivõimelised, mis on väga ebatavaline nii mulle kui kogu meeskonnale. Positiivne oli vaid see, et saime ikkagi lausa 19 punkti," sõnas Ogier, vahendab Rallit.fi.

Korsika ralli võitis Hyundai sõitja Thierry Neuville, kes tõusis liidriks alles viimase kiiruskatsega, kui esikohal sõitnud Elfyn Evansi masinal purunes esimene parem rehv.

"Ma arvan, et Elfyn oleks väärinud seda võitu. Ott (Tänak) oli samuti väga tugev. MM-sarja konkurents on praegu tihedam kui kunagi varem," lisas Ogier.

Ogier` kaardilugeja Julien Ingrassia märkis omalt poolt: "See halb nädalavahetus annab meile järgmiseks ralliks vaid lisamotivatsiooni."

Tänak, kelle masinal purunes rehv laupäeva eelviimasel katsel, lõpetas Korsikal kuuendana.