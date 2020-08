Sebastien Ogier' karjäär ei pruugi ikkagi jätkuda: ehk on parem edasi liikuda

Teatavasti kuulutas prantslane lõppenud aastal, et tänavune hooaeg jääb tema jaoks viimaseks. Koroonaviiruse pandeemia pani aga prantslase otsust üle kaaluma ning mainekas ralliportaali DirtFish kirjutaski juulis, et prantslane on lähedal uuele lepingule Toyotaga.

Kreekas Türgi ralli nimel Toyota Yaris WRC masinat testimas käinud Ogier avaldas nüüd kohalikule meediale, et midagi kindlat tuleviku osas veel pole. "Kindlasti pani tänavune keeruline aasta mind otsust üle mõtlema, sest praegu oleks üsna kummaline lõpetada, kuid tõde on, et meil pole jätkuvalt selget pilti järgmisest aastast ja see on probleem," rääkis Ogier. "Enne, kui otsuse teen, tahaksin teada, mis järgmine aasta saama hakkab. Kui tuleb sarnane aasta nagu tänavune, siis on ehk parem liikuda edasi. Midagi kindlat mõistagi veel pole."

Ogier lisas, et talle pakub huvi ringrajasõit. "Tihti olen vihjanud Le Mans'ile, mida olen tahtnud proovida."

Ogier on tänavu avalikult kritiseerinud FIA-t ja WRC sarja promootoreid, kes on koroonapandeemia ajal liiga vähe võtnud vastu kindlaid otsuseid. "Esiteks on rallisport praegu maailmas teisejärguline. Tegu on keerulise olukorraga, kus inimesed kannatavad ning kõige tähtsam on üksteise eest hoolitsemine ja terve püsimine," arutles Ogier. "Kui aga vaadata teisi spordialasid, siis need on juba mitu nädalat käinud, sest kohe prooviti olukord ära kasutada."

"Meiega seda ei juhtunud ning sellest on kahju," jätkas ta. "Minu arvates on keeruline tänavust MM-sarja hooaega lõpuni teha. Mõned etapid on küll olemas, aga ma ei usu, et neid on piisavalt. Teame, et järgmisel nädalal läheme Eestisse, kuid pärast seda ma ausalt öeldes ei tea, mis edasi saada võib. Loodan parimat, kuid tegu on raske perioodiga."

Ogier' ülemus Tommi Mäkinen on kurtnud, et WRC kalendrisse lisandusid Eesti ja Belgia rallid, mis on Hyundai sõitjate Ott Tänaku ja Thierry Neuville'i koduetapid. Kuidas suhtub olukorda Ogier? "Mina olen iga ralliga rahul. Alati on kellelgi eelis, kuid ma ei tahaks seda kommenteerida. Minu arvates on hea, et lähme Eestisse, kuid edasine pole enam kindel. Vaatame, mis saama hakkab."