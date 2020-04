Sebastien Ogier kardab tänavuse hooaja pärast: Soome ralliga jätkamine on kõige optimistlikum stsenaarium

Nimelt on üleilmne eriolukord pannud autotootjad finantsiliselt väga keerulisse seisu ning kogenud prantslase sõnul on sattunud küsimärgi alla WRC-s osalevate tiimide võimekus saata ralliautod Uus-Meremaale ja Jaapanisse, kus toimuvad etapid vastavalt septembris ja novembris. "Kõik kulukamad reisid muutuvad keerulisemaks, sest autotehaseid on tabanud valus löök ning seega peavad nad kasutusele võtma erinevaid meetmeid, et kulusid kärpida," rääkis Ogier Prantsusmaa väljaandele L'Equipe.

"Loodetavasti saame tänavu veel vähemalt viiel etapil osaleda, aga mul pole aimugi, kus need olla võiksid," jätkas Toyota ralliäss, lisades, et parimal juhul jätkub hooaeg augusti algusesse planeeritud Soome ralliga. "See on kõige optimistlikum stsenaarium."

Ogier hoiab 62 punktiga kolme ralli järel üldarvestuses esikohta, edestades kaheksa silmaga tiimikaaslast Elfyn Evansit. Kolmandal kohal paikneb Hyundai sõitja Thierry Neuville (42). Valitsev maailmameister Ott Tänak on 38 silmaga viiendal positsioonil.