Sebastien Ogier: järgmine hooaeg jääb minu jaoks viimaseks

Kuuekordsel maailmameistril Ogier'l jäi tänavu MM-tiitel saamata. Seejärel hakati meedias spekuleerima, et prantslane võib juba sel aastal karjäärile joone alla tõmmata, ehkki kehtiv leping Citröeniga on tal 2020. aasta lõpuni. Nüüd kinnitas prantslane, et tänavune aasta veel viimaseks ei jää.

"See on kogu aeg mu plaan olnud," vastas Ogier intervjuus portaalile Autox.com küsimusele, kas järgmine hooaeg jääb viimaseks. "Olen olnud selles karussellis juba päris pikalt. Nüüd tahaksin midagi uut proovida ja puhata intensiivsest WRC sarjast."

"Minu filosoofia on anda alati endast parim," jätkas prantslane. "Nii mina kui meie tiim pingutasime loomulikult kõvasti, aga see on sport ja lõpuks on ikkagi vaid üks võitja. Sarnaselt eelmisele aastale oli meil kõva konkurents, aga paraku ei suutnud me MM-tiitli kaitsta. Tegu ei olnud siiski halva hooajaga, saime mitu võitu ja poodiumikohta."

"Autoga harjumine võttis aega," märkis 35-aastane prantslane. "Me alustasime hooaega edukalt, aga paraku ei suutnud me seejärel edasi areneda nii, nagu oleksin lootnud."

Ogier avaldas, et tänavu oli Citröenil raskusi asfaltteedel kiiruse leidmisega ning ka alajuhitavusega. "Enamik rallisid sõidetakse küll kruusal, aga võitmiseks tuleb igal pool kiire olla."