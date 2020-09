Sebastien Ogier ja Tommi Mäkinen kerisid Türgi ralli eel ootused üles

2018. aastal suutis toona veel Toyotas sõitnud Ott Tänak Türgi ralli võita, aga Toyotade kiirus jäi Hyundaile ja M-Spordile alla.

"On tõsi, et Türgi pole olnud meie kõige tugevam etapp. Oleme pärast mullust rallit teinud väga palju tööd, et meie pakett Türgi tingimustega sobiks. Teame, et auto võrreldes mullusega Türgis parem ja arvan, et saame kindlad olla, et tuleb meie jaoks hea ralli," rääkis tiimijuht Tommi Mäkinen Toyota pressiteenistusele.

Tänavuseks hooajaks Toyotasse kolinud kuuekordne maailmameister Sebastien Ogier oli Mäkineniga sama meelt.

"Esimesena startimine on taas suur väljakutse. Aga tegelikult olen üsna elevil, milleks Yaris WRC Türgis suuteline võiks olla. Tegime hiljuti teste, mis näitasid, et auto on nendes tingimustes parem kui varem. Vaatame, mida teha suudame. Loomulikult teame, et eelmise aasta võitu pole lihtne korrata," ütles prantslane.

Türgi ralli sõidetakse 18.-20. septembrini.

MM-sarja punktiseis enne Türgi rallit:

1. Sebastien Ogier (Toyota) 79

2. Elfyn Evans (Toyota) 70

3. Ott Tänak (Hyundai) 66

4. Kalle Rovanperä (Toyota) 55

5. Thierry Neuville (Hyundai) 42

6. Teemu Suninen (M-Sport) 34

7. Esapekka Lappi (M-Sport) 30

8. Craig Breen (Hyundai) 25