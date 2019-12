Sebastien Ogier esimestest testidest Toyotaga: olud olid väga kummalised

"Võrdleksin esimest testisõitu esimese koolipäevaga. Või ükskõik millise esimese kogemusega. Olen aja jooksul sõitnud erinevate autodega, aga kõik autod pakuvad midagi erilist," vahendas Ogier' sõnu portaal Rallit.fi.

Ogier sõitis Toyotaga Lõuna-Prantsusmaal, et valmistuda 2020. aasta esimeseks etapiks ehk Monte Carlo ralliks.

"Testipäevade olud olid väga kummalised. Teepinnas oli siit-sealt külmunud. Teisest küljest on see Monte Carlo rallile tüüpiline. Uue autoga pole sellistes tingimustes lihtne sõita. Kindlasti üritasin vigu vältida. Tuju on hea, aga tahaksin nüüd Toyotat proovida ka pisut stabiilsemates tingimustes," ütles prantslane.

Monte Carlo ralli peetakse 23.-26. jaanuarini.