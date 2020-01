Sebastien Ogier: eelmisel aastal tiitlist ilma jäämine on meid ainult näljasemaks teinud

Autoralli MM-sarja hooaeg algab juba homme, kui sõidetakse Monte Carlo ralli kaks esimest kiiruskatset. Ogier' jaoks on ühtlasi tegu debüüdiga Toyota ridades. Viimasel kuuel aastal Monte Carlos võidutsenud prantslane andis etapi eel intervjuu portaalile RedBullContentPool.com

"Toyota on ikooniline bränd ja kindlasti tahame koos ajalugu teha," rääkis Ogier. "Minu jaoks on see juba isiklikus plaanis eriline, sest kui ma rallit jälgima hakkasin, elasin kaasa Tommi Mäkinenile (Toyota tiimipealik - K.R.). Minu jaoks on temaga koos töötamine unistuse täitumine."

"Auto tundub väga hea. Meil oli just viimane test enne hooaja algust ja lähen Montele vastu hea enesetundega. Loomulikult enne esimesi kiiruskatsed ei tea me, kus me võrreldes teiste tiimidega oleme, aga ma olen enesekindel."

Ogier' jaoks lõppes eelmisel aastal vägev seeria. Varasemal kuuel hooajal maailmameistriks kroonitud prantslane pidi mullu alla vanduma Ott Tänakule. "Ausalt öelda valmistusin tänavuseks hooajaks ikka samamoodi. Midagi pole muutunud selles osas, aga loomulikult võitleme, et tiitel tagasi võita. Fakt, et me eelmine aasta MM-tiitlist ilma jäime, on meid teinud veelgi näljasemaks."