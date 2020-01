Sebastien Ogier avaldas murekoha Monte Carlo rallilt

Toyota ridades debüteerinud Ogier saavutas teise koha, kaotades võitjale Thierry Neuville'le 12,6 sekundiga. Prantslane jäi vaatamata võiduseeria katkemisele etapiga üldjoontes rahule.

"See on lubav kogu eesootavaks hooajaks, kui juba Monte Carlos oli kogu meeskonnas hea õhkkond ning tundsin ennast rooli taga positiivselt," rääkis Ogier portaali Motorsport vahendusel. "Ehkki peame järgmistel etappidel oma taset veidi tõstma, siis suutsime juba hea soorituse teha ning Toyota potentsiaal on eitamatu."

"Ma ei saa eitada teatud pettumust meie võiduseeria katkemise üle, aga üldiselt on tulemus hooaja alustuseks väga positiivne. Millest mul puudu jäi, olid vähesed teadmised autost," avaldas prantslane. "See ei lasknud mul nii palju keerulistes oludes riskeerida. Samas ei meeldi mulle suruda, kui ma ei tunne mugavalt. Ei tasu unustada, et see oli meie esimene ralli Toyotaga ja meil pole veel palju kogemusi sellega."

"See kinnitas minu usku strateegiasse, et tasub jääda mugavustsooni ja usaldada sisetunnet," kommenteeris Ogier Ott Tänaku ja Martin Järveoja karmi avariid reedesel võistluspäeval. "Me oleme väga õnnelikud, et nad tulid õnnetusest vigastusteta välja ning me ei jõua ära oodata, et saaksime järgmisel rallil juba nendega heidelda."