Sebastien Ogier andis mõista, missuguses sarjas kavatseb ta WRC karjääri järel edasi sõita

Tänavusel hooajal on Extreme E sarjas kavas viis etappi. Osalejad võistlevad Odyssey 21 elektriautoga, mis suudab toota üle 550 hobujõu. "Tänavu polnud võimalik WRC-d ja Extreme E sarja omavahel kombineerida. Oleksin sellisel juhul olnud liiga kaua perest eemal. 2022. aastal saan aga seal sõita," rääkis 37-aastane Ogier väljaandele L’Automobile Magazine.

Ogier lisas, et Extreme E pole ainus võistlus, mis talle huvi pakub. "Miks ma ei võiks sõita mõnel rallil ja teha veel midagi kaasa, näiteks Le Mansi 24 tunni sõit. Ootan seda väga. Mul on lisaks ka kogemusi ringrajasõidus," lisas Ogier, kes on pika karjääri jooksul proovinud kätt ka Porsche Cupi sarjas.

Tänavusel aastal esimest hooaega pidav Extreme E sari on juba esimeseks aastaks meelitanud ligi mitmeid autospordikuulsusi. Tänavu löövad teiste hulgas sarjas kaasa autoralli MM-sarja üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb ja kahekordne ilmameister Carlos Sainz. Võistlustules on ka 2009. aasta F1 maailmameister Jenson Button.