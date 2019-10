Sebastien Ogier: ainus võimalus tiitliheitluses püsimiseks on Katalooniast maksimum võtta

Kogenud prantslase sõnul ei jää järgmisel nädalal toimuval Kataloonia etapil muud üle kui riskida. "Olen alati seda rallit nautinud," vahendas Rallit.fi Ogier' sõnu. "Ma keskendun ainult sellele, et Katalooniast maksimum võtta. Mul ei ole muud valikut. Peame Oti kinni püüdma, et meil üldse mingisugusedki tiitlivõimalused veel elus püsiksid."

Sarnaselt tiimikaaslasele Esapekka Lappile oli ka prantslane viimaste testipäevadega rahul. "Olen kindel, et oleme nüüd asfaldi peal kiiremad. Vähemalt testide ajal tundus auto parem kui varasemalt," jätkas kuuekordne maailmameister. "Selge on siiski see, et alles ralliga selgub tõde. Siis on näha, kas oleme teinud piisavalt suure arengu."

Kataloonia etapi eel on Tänakul liidrina kogutud 240 punkti. Ogier'l on koos 212 silma, teoreetilised võimalused on veel Thierry Neuvillel (Hyundai), kes jääb aga saarlasest maha juba 41 punktiga.