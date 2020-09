Sebastien Loeb võib uueks hooajaks kolida Toyotasse

Ralliportaal DirtFish kirjutab, et Loeb räägib 2021. aasta Dakari ralli osas läbi nii Toyota Gazoo Racingu kui Prodrive`i meeskonnaga. 46-aastane prantslane on juba varem kinnitanud, et tema järgmise hooaja põhieesmärgiks on just kuulus kõrberalli, mis sõidetakse jaanuaris Saudi Araabias.

"Ma ei tahaks täna veel väga palju öelda, kuid jah, mul on mõned valikud. Need on head valikud ning lähinädalate pärast olen valmis oma plaanidest rohkem rääkima," sõnas Loeb.

DirtFishi andmetel on võimalik, et Toyota pakub Loebile lepingut, mis sisaldaks nii Dakari rallil kui WRC-sarjas nende meeskonna esindamist.

Kogenud prantslane on siiani Dakari rallil osalenud neljal korral ja pääsenud kahel juhul poodiumile. Tänavuse kõrberalli, mis sõideti esmakordselt Lähis-idas, jättis Loeb vahele.

WRC-sarjas on Loeb sel aastal osalenud kahel rallil ning hiljuti Türgis saavutas ta Hyundai roolis kolmanda koha.