Sebastien Loeb: Portugali ralli on ootamatu boonus

Hyundai rallimeeskond andis eelmisel nädalal teada, et Portugali MM-etapil sõidab tänavu kahvatult esinenud Andreas Mikkelseni asemel Loeb, kes viimasel Tšiili rallil saavutas kolmanda koha.

"Sellel rallil osalemine on minu jaoks ootamatu boonus ja ma ootan seda sõitu suure entusiasmiga. Ma leidsin Tšiilis masinaga väga hea tunnetuse ja suutsin poodiumile pääseda. Portugalis ootab meid uus väljakutse. Kui leiame hea rütmi, oleme võimelised kõrgete kohtade eest võitlema," sõnas Loeb, vahendab Rallit.fi.

Ka Hyundai kolmas sõitja, hispaanlane Dani Sordo, kes on varem Portugalis kolm korda kolmandana lõpetanud, lubas kõrges mängus osaleda. "Portugali ralli on alati võimas üritus, eriti seetõttu, et seal on raja ääres nii palju Hispaania fänne. Atmosfäär on võrratu. Meil on olnud pikk paus ja oleme saanud väga hästi valmistuda. Minu eesmärk on sõita võidu peale ja tuua meeskonnale maksimaalselt palju punkte," märkis Sordo.



Portugali ralli esimene kiiruskatse sõidetakse Eesti aja järgi reede hommikul kell 11.48.