Sebastien Loeb pikale veninud pausist: tahan väga Hyundai rooli naasta

Teatavasti kuulub Loeb teist hooaega järjest Hyundai ridadesse. Sarnaselt eelmise aastale jagab ta ka tänavu kolmandat masinat. Kui Monte Carlos sai võimaluse prantslane, siis Rootsis kihutas Ott Tänaku ja Thierry Neuville'i järel kolmanda masinaga Craig Breen. Mehhikos oli stardis aga Dani Sordo. Koroonaviiruse pandeemia tõttu pole aga teada, millal järgmine etapp üldse toimub.

"Ma pole sõitnud Hyundai i20 WRC-ga Monte Carlo rallist alates. Ma ei suuda ära oodata, millal saaks rooli taha tagasi, kas siis ralli või testi jaoks," rääkis Šveitsis elav Loeb Hyundai pressiteenistuse vahendusel. "Ootan seda väga. See on loomulik, et igatseme meeskonnana koos töötamist, aga praegu on kõige tähtsam püsida terve."

"Igatseme rallit täpselt sama palju kui fännid. Loodame, et saame naasta nii kiiresti kui võimalik, aga see sõltub sellest, et kõik järgiksid praegu reegleid ja püsiksid kodus. Kui töötame kõik koos, saame kiiremini sellest jagu."