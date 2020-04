Sebastien Loeb nimetas pika karjääri kõige kangema vastase

Loeb oli WRC-sarja absoluutne valitseja aastatel 2004-2012, mil ta tuli üheksal korral järjeks maailmameistriks. Soomlane Grönholm triumfeeris aastatel 2000 ja 2002. Loebi valitsemisajal jõudis ta üldarvestuses esikolmikusse kolmel hooajal, millest kahel (2006 ja 2007) jäi Grönholm teiseks. Kusjuures 2006. aastal edestas prantslane teda vaid ühe silmaga.

"Mees, kellega ma kõige rohkem heitlesin, oli Grönholm," rääkis Loeb Prantsusmaa meediale. "Ta oli väga kiire sõitja. Võib-olla tegi ta kohati vigu, mis läksid talle paljuks maksma, aga ta oli aastaid minu suur rivaal."

Ühe kange konkurendina toob Loeb välja kaasmaalase Sebastien Ogier'. "Meie vahel oli mitmeid pingelisi rallisid ja lahinguid. Ta oli samuti väga kiire vastane. On tõsi, et me ei võidelnud üksteisega MM-tiitli nimel, aga see oli ajal, mil ma olin karjääri lõpus ja tema alguses."

46-aastane Loeb avaldas, et kindlat iidolit tal WRC-sarjas polnud, kuid kahelt konkurendilt õppis ta palju. "Ma ei olnud otseselt kellestki inspireeritud, sest mulle meeldis asju ise teha. Kuid pean ütlema, et minu karjääris oli aeg, kus tundsin end heidutatuna. See oli siis, kui olin ühes tiimis koos Carlos Sainzi ja Colin McRaega. Kaks maailmameistrit olid samas meeskonnas ja mina olin kolmandas autos! Nende kohalolek aitas mind väga ja õppisin neilt palju."