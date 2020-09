Sebastien Loeb kommenteeris jutte karjääri lõpetamisest

Mainekas ralliportaal DirtFish kirjutas varasemalt, et reedel algav Türgi MM-ralli jääb 46-aastase prantslase jaoks viimaseks. Nimelt on hooaja eelviimasel etapil Sardiinias Hyundai kolmanda sõitjana stardis Dani Sordo ja viimasel etapil Belgias kõigi eelduste kohaselt Craig Breen.

"Teame, et Monza võib lisanduda veel MM-sarja, kuid see pole otsustatud. Türgi võib olla minu viimane ralli, kuid midagi kindlat pole," rääkis Loeb nüüd DirtFishile. "Kuid ma ei usu, et teen järgmisel aastal samasuguse programmi kaasa."

"Võib-olla võtan uue väljakutse ja naasen Dakari rallile," jätkas Loeb, kes on viimasel neljal aastal legendaarsel kõrberallil kaasa löönud. "Järgmise kahe nädala jooksul peaksime midagi ära otsustama. Ma ei ütle, et ma ei tee järgmisel aastal ühelgi WRC rallil kaasa, kuid midagi selgunud veel pole. Kindel on aga see, et kuut MM-rallit ma ei sõida."

Nimelt pidi Loeb esialgsete plaanide kohaselt sõitma tänavu koguni kuuel rallil, kuid koroonapandeemia keeras kogu võistluskalendri pea peale ja üheksakordne maailmameister peab piirduma kahe etapiga (Monte Carlo ja Türgi).

Loebi jaoks on tänavune Türgi ralli karjääri 180. Senise WRC karjääri jooksul on ta võitnud 79 etappi ning jõudnud kokku 118 korda poodiumile.