Sebastien Loeb haaras heast võimalusest, mis konkurentidele ilmselt ei meeldi

Prantsusmaa Autoliit (FFSA) tegi tänavuseks hooajaks võistlussüsteemis muudatuse, mis lubab esmakordselt WRC-sarja masinatel kohalikel meistrivõistlustel osaleda. Kuna ka 14.-16. juunil sõidetav Rallye Vosges Grand Est kihutatakse asfalditeedel, saab Loeb suurepärase testimisvõimaluse Saksamaa ralliks.

"See on tõeline rõõm naasta Prantsuse meistrivõistluste sarja," sõnas Loeb FFSA pressiteate vahendusel. "Tore, et saan uuesti sõita just selles piirkonnas, kus minu jaoks kõik algas. Ootan seda suure innuga. Me ei osale, et meistrivõistluste üldseisu muuta, vaid et saada kogemusi ja koguda kilomeetreid. Ja kõige tähtsam, et saame rõõmustada pealtvaatajaid."

Prantsusmaa meistrivõistluste reeglite järgi WRC-sarjas sõitvad masinad punktiarvestusse ei lähe.

Rallye Vosges Grand Estiga samal ajal toimub Sardiinia MM-etapp, kus Loeb ei osale.