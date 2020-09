Sebastien Loeb andis oma tuleviku kohta vihje

Samas kinnitas 46-aastane prantslane, et ta pole Hyundai meeskonnaga veel teemat arutanud.

"Me pole veel midagi rääkinud (meeskonnaga). See ei sõltu sellest tulemusest (Türgi 3. koht - toim.). Jah, mulle meeldib sõita ja mul oli väga lõbus. Olen uhke, et suutsin nende tüüpide vastu edukalt võidelda. Kuid see ei muuda midagi ja nagu ma ütlesin, pole ma järgmiseid rallisid meeskonnaga arutanud," ütles Loeb, vahendab Rallit.fi.

"Muidugi oleks tore veel sõita. Mul oli autos väga lõbus, nii et miks mitte," lisas Loeb saladuslikult.

Tänavu peetakse MM-sarjas kindlasti veel Sardiinia ja Belgia etapid, kuid õhus on võimalus, et üks ralli peetakse ka Horvaatias.