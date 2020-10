Sardiinias võitnud Sordo auto oli uurimise all, Hyundai meeskonnale määrati rahatrahv

Võistluse žürii teatas õhtul, et Hyundai WRC sõitjate autosid pole parc ferme'i reeglite alt veel vabastatud ehk nad on jätkuvalt FIA ametnike uurimise all.

Kui ülejäänud WRC meeskonnad olid juba oma varustuse pakkinud ja võistluspaigast lahkunud, siis Dani Sordo, Thierry Neuville`i, Ott Tänaku kui Pierre-Louis Loubet` autod seisid pühapäeva õhtul Hyundai boksi ees.

Hiljem selgus, et võistlusjärgse ülevaatuse käigus oli avastatud Sordo auto juures reeglite rikkumine, sest tema Hyundai tagumine alusraam oli kergem kui homologeerimise vormil näidatud miinimumkaal. Sordo autol oli selle kaaluks 9112 grammi, kuigi kehtestatud miinimumkaaluks on 9136,5 grammi.

Selle rikkumise eest määrati Hyundai meeskonnale 30 000 euro suurune rahatrahv, millest 10 000 eurot peab kohe ära maksma. 20 000 eurot tuleb täiendavalt tasuda juhul, kui 12 kuu jooksul toimub Hyundai poolt uus rikkumine.



Kohtunikud kuulasid enne otsuse langetamist ära ka Hyundai meeskonna juhi Andrea Adamo, kes kinnitas, et tegemist oli inimliku eksimusega ning meeskond ei üritanud saada sportlikku eelist. Adamo ühtlasi vabandas kohtunike ees.



Sordo ja Neuville võtsid Sardiinia kruusateedel Hyundaile topeltvõidu, neile järgnesid Toyota sõitjad Sebastien Ogier ja Elfyn Evans. Tänak sai Itaalias kuuenda ja Loubet seitsmenda koha.