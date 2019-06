Täna Ittiri Arena paarisrajal sõidetava lühikese kiiruskatsega startiv Sardiinia ralli on arvumaagia mõistes eriline. Kümme aastat tagasi Portugalis MM-sarjas debüteerinud Ott Tänaku jaoks on see sajas kord WRC-sarjas kihutada. Kui Tänak jätkab Tšiili ja Portugali rallide võidujada, oleks see talle aga karjääri kümnes esikoht.