Sardiinia WRC-etapi korraldajatel ilmnes uus probleem

Kuigi kogumarsuuti on juba vähendatud ligi 40 kilomeetri võrra, ei mahu siiski kõik päevavalgusesse. Pimedas sõitmine on aga eriti ohtlik siis, kui vaatevälja segab ka kruusatolm.

"Ralli saab olema väga sarnane sellele, mis oli meil varem planeeritud. Reedel sõidetakse 100 kilomeetrit, laupäeval ja pühapäeval 60. Me peame alustama küllap varem kui tavaliselt, sest päike loojub poole kuue paiku õhtul. See on ka põhjus, miks Itaalia kohalikud sõitjad ei saa seekord rallil osaleda, aega on vähe,” kirjutab portaal Dirtfish.

Sardiinia etapp toimub 29. oktoober - 1. november.