Sardiinia ralli võidumees ei tea endiselt, kuna ta uuesti MM-sarjas rooli pääseb

Hyundai meeskond jagab sel hooajal oma teist ja kolmandat masinat Sordo, Sebastien Loebi ja Andreas Mikkelseni vahel. Kõigil rallidel lööb kaasa vaid belglane Thierry Neuville.

Sordo ütles Autospordile, et pole tiimijuht Andrea Adamolt siiani kuulnud, millal teda uuesti vajatakse. Järgmine etapp sõidetakse pärast suvepuhkust augusti alguses Soomes, mis on traditsiooniliselt olnud Hyundai jaoks nõrgim etapp.

Soome rallist rääkides sõnas Sordo: "See pole minu jaoks eelistatud ralli, see pole minu lemmik, aga vahest saan ma sinna minna ja mõned punktid tuua. Neljas, viies koht või midagi sellist. Aga see on augustis, eks? See oleks puhkuse ajal tore."

Soome rallile järgneva Saksamaa etapi osas oli Sordo märksa entusiastlikum. "Ma tahaksin Saksamaale minna, aga see võib olla keeruline, kuna meil on Mikkelsen, Loeb ja Thierry. Ma ei tea, kes seal sõidavad," sõnas Sordo, kes on varem Saksamaa ralli võitnud 2013. aastal Citröeni tiimiga.

Hyundai tiimijuht peab Soome ralli osas otsuse tegema hiljemalt 1. juuliks, kui on viimane ülesandmise tähtaeg.