Sardiinia ralli toimub samuti publikuta

Rallit.fi kirjutab, et Sardiinia ralli korraldajad otsustasid publikut kiiruskatsetele mitte lubada teisipäeva õhtul. Otsus tehti koroonaviiruse pandeemia tõttu koostöös rahvusvahelise autoliidu FIA ja WRC promootoriga.

Sardiinia ralli sõidetakse 8.-11. oktoobrini. Korraldaja sõnul toimub ralli planeeritul kujul, kuigi mitmete viirusest tingitud muudatustega.

"On tähtis, et mootorispordi maailm näitaks sel kohutaval hooajal oma vastutusega eeskuju. Meie eesmärk on alati olnud korraldada ralli ja anda edasi sõnum, et maailm peab hoolimata pandeemiast edasi liikuma," ütles Itaalia autoliidu president Angelo Sticchi Damiani. "Seetõttu palume fännidelt koostööd, et ralli saaks korraldatud parimal võimalikul moel."

Koroonapandeemia tõttu pausile pandud WRC hooaeg jätkus septembri algul Eestis, kus Rally Estoniale müüdi 16 000 rallipassi.

Pärast Sardiinia rallit on WRC kalendris veel novembris toimuv Belgia etapp ning levivad kuuldused, et üks etapp tahetakse detsembris korraldada veel Itaalias Monza ringrajal.