Sardiinia ralli toimub lühendatud kujul

Sardiinia ralli oli esialgses MM-kalendris planeeritud juba juunikuusse, kuid koroonakriisi tõttu lükati see oktoobri algusse.

Itaalia etapp peetakse endiselt kolmel päeval, kuid võistluskilomeetreid on võrreldes esialgse plaaniga veidi lühendatud. Sardiinias sõidetakse kokku 18 kiiruskatset, mille kogupikkuseks on 264 kilomeetrit. Algsest kavast on välja jäetud pisut vähem kui 50 kilomeetrit.

Ralli algab 9. oktoobril, kui läbitakse 95 kilomeetrit. Laupäeval on programmis 102 ja pühapäeval 67 kilomeetrit. Võistluse keskuseks on rannikulinn Alghero.

Valitsev maailmameister Ott Tänak sai oma esimese WRC-sarja etapivõidu teatavasti 2017. aastal just Sardiinia rallil.

Koroonaviiruse tõttu on tänavu saadud pidada vaid kolm MM-rallit. Sel nädalavahetusel jätkuvad maailmameistrivõistlused Rally Estoniaga, mis stardib 4. septembril.