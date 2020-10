Sardiinia ralli kangelane Dani Sordo loodab Hyundais jätkata

Sordo on viimastel hooaegadel enda soovil osalenud ainult valitud rallidel. Selline rütm hispaanlasele sobib ja ta ei näe muutusteks mingit põhjust.

"Loodan, et järgmisel hooajal annab koroonaviirus järele ja kõik on jälle normaalne. Kui sportlikust poolest rääkida, siis minu eesmärk on koostööd Hyundaiga jätkata. Vaatame, mis juhtub. Loodan, et saan karjääri jooksul veel rallidel osaleda," rääkis Sordo portaalile Rallit.fi.

Sordo võimalused Hyundaisse naasta peaksid olema päris head, sest üheksakordse maailmameistri Sebastien Loebi leping sai Hyundaiga läbi.

Võimalik, et Sordo jaoks pole tänavune hooaeg veel läbi. Ypres' rallil on Hyundai kolmas sõitja Craig Breen, aga detsembris peetava Monza ralli osas on kõik lahtine.

"Ma ei oska praegu muud öelda, kui seda, et oleksin õnnelik, kui saaksin Monzas sõita," sõnas Sordo.