Sardiinia MM-etapil startiv Norra ralliäss murdis hiljuti rangluu ja kuus roiet

"Mul oli ebaõnn, kukkusin motokrossitsikliga sõites ja maandusin õlale. Mul on olnud palju õnnetusi, kuid ma pole kunagi viga saanud ega ühtegi luud murdnud," teatas Mikkelsen ajalehele Dagbladet.

"Kui õnnetus juhtus, lõi mul hinge nii kinni, et ma ei saanud peaaegu hingata. Siis läks seisund paremaks, kuid ma märkasin koheselt, et midagi on väga valesti. Olin tõsiselt viga saanud," lisas rallisõitja.

Norralane pidi raske kukkumise järel veetma nädal aega haiglaravil. Tal avastati rangluumurd ja kuue roide murd ning lisaks oli tal muljuda saanud kopsud.

Nüüdseks on Mikkelsen nii hästi taastunud , et juba nädala pärast läheb 31-aastane norralane Sardiinia rallil starti Petter Solbergi kaardilugejana. Norralased testivad Itaalias Pirelli Scorpion KX rehve, mis võetakse järgmisel hooajal MM-sarjas kasutusele.