"Sama asi mis Jaril!" Tänak ja Järveoja teatasid tiimile auto rikkest juba sõidu ajal

Kui eile sai WRC All Live'i ülekande kaudu kuulda, mida Tänak ja Järveoja roolivõimu kadumise hetkel omavahel rääkisid, siis nüüdseks on WRC tasulisse keskkonda üles laaditud Eesti meeste kogu kiiruskatse, kust ilmneb, et ralliässad üritasid täbaras olukorras kiiruskatse ajal isegi meeskonnalt nõu küsida.

Roolivõim kadus juba katse esimesel minutil, kui läbitud polnud veel esimest vaheajapunktigi.

Tänak: P****e läks! P****s on rool.

Järveoja: Ei ole.

Tänak: On on. Rool on p****s.

Järveoja: Ei keera üldse?

Tänak: Ei keera!

Järveoja: Teeme restardi äkki?

Tänak: See on see hüdraulika!

Seejärel saadi liikuma ning vähem kui minuti pärast saadi ühendus tiimiga - Tänak sai kohe aru, et probleem on sarnane tiimikaaslase Jari-Matti Latvala reedese katkestamise põhjustanud murega.

WRC regulatsioonide järgi ei tohi tiimid sõitjaga katse ajal vahetada infot, mis puudutab vaheaegu ning teiste võistlejate käekäiku. Katkise auto üle arutamise osas aga keeldu ei ole.

Tänak: Ütle neile, äkki oskavad midagi teha.

Järveoja: Taavi! Martin Taavile.

Tänak: See sama asi mis Jaril! Sama asi mis Jaril! Rool ei keera!

Järveoja: Rool ei keera, kas me saame midagi teha?

Tiimi vastust videos kuulda ei ole, kuid nähtavasti ei osatud meestele ka midagi kiiret pakkuda.