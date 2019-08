Saksamaa rallil seni punktita olev Kris Meeke: olen siin varem konkurentsis olnud

Nii uskumatu kui see ka tunduda ei võiks - kogenud Meeke pole Saksamaa rallilt oma karjääris veel mitte ühtegi MM-punkti kogunud. Neljast senisest korrast, kui ta Saksamaa etapil osalenud on, saab ta ette näidata vaid ühe 12. koha ning kolm katkestamist.

"Pärast mitmeid kruusarallisid ootan juba asfaldile pääsemist," sõnas Meeke pressiteates. "Olen Yarisega asfaldil hea tunnetuse kätte saanud ja loodan, et leiame selle ka Saksamaal. See ralli nõuab alati sõitjatelt palju, sest toimub kolmel erineval teekattel ja lisaks on ka ilm väga muutlik. Samas on see olnud ralli, kus olen varasemalt konkurentsis olnud ning loodan väga, et suudame tiimile head punktid tuua."

Tõtt-öelda on Meeke Saksamaal vaid ühe korra võidukonkurentsis olnud - kuid toonagi lõppes see kohe pärast seda, kui ta ralli liidriks tõusis. Vaatame täpsemalt üle:

2011: Mini Cooperiga sõites hoidis Meeke kuuendat kohta, enne kui ralli eelviimasel katsel mootori elektrisüsteemi rike katkestamise tingis.

2014: Tõusis Jari-Matti Latvala avarii tõttu 15. katsel esikohale. kuid sõitis järgmisel katsel viinamarjaistandustes teelt välja ning lõhkus oma Citroeni. Katkestamine.

2015: Hoidis neljandat kohta, aga tegi 6. katsel eksimuse, sõitis põllu peale ning kahjustas oma Citroeni. Sai edasi sõita, lõpetas ralli 12. kohaga.

2017: Lõhkus kohe esimesel publikukatsel auto ratta ning ei jõudnud finišisse. Sai seejärel võistlust jätkata, ent 15. katsel ütles üles auto jahutussüsteem. Katkestamine.