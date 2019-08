Saksamaa ralli liider Tänak: hommikul oli auto alajuhitav, aga saime selle korda

Eestlase edu belglase ees on 3,2 sekundit, kogu hommikuse tiiru ajal alajuhitavusega kimpus olnud Sébastien Ogier jääb kolmandana maha juba 13,7 sekundiga.

Tänaku sõnul oli tema jaoks päeva algus samuti alajuhitavuse tõttu pisut rabe, aga katse-katselt läks tunne autos paremaks. "Nagu enne rallit eeldasin, oli võitlus tihe. Kõik sõidavad piiri lähedal. Esimesel katsel ei olnud mul head rütmi ning auto oli pisut alajuhitav. Seejärel suutsime aga juhitavuse osas tasakaalu paika saada, sain ka oma sõidujoone korda ja asi läks paremaks."

Hoolduspausi ajal ei näe Tänak põhjust autol suuri muudatusi teha. "Pärastlõunane ring on Saksamaal alati suhteliselt sodine olnud, nii et ootan midagi sellist ka seekord. See pole kunagi lihtne."