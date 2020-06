Saksamaa ralli korraldajad pole lootust MM-etapist maha matnud

Saksamaa ralli peaks esialgse plaani järgi toimuma 15. - 18. oktoobrini, kuid avalikke üritusi ning pealtvaatajate hulka puudutavad piirangud on seadnud selle toimumise suure küsimärgi alla. "Kõiki võimalusi ja ideid kaalutakse, et saaks ralli pidada ära nii, et kõik sotsiaalse distantseerumise ja hügieenireeglid jääksid kehtima," teatasid korraldajad laupäeval avaldatud pressiteates.

Kui Saksamaa etappi tänavu ei toimu, siis tõenäoliselt ei saa sakslased vähemalt enne 2022. aastat võimalust MM-etappi korraldada. Nimelt on Rahvusvaheline Autospordiliit (FIA) pannud paika järgmise hooaja esialgse plaani, kuhu kuulub üheksa MM-etappi. Saksamaad praeguse seisuga korraldajariikide hulgas pole.

Saksamaa ralli on üks kolmest, mida koroonaviiruse pandeemia tõttu pole veel tänavuses kalendris edasi lükatud või tühistatud. Lisaks Saksamaale on praeguse seisuga paigas veel Jaapani ja Türgi ralli kuupäevad. Samas pole nendegi suhtes täit kindlust.

WRC sarja juhid ja FIA uurivad võimalusi tuua võistluskalendrisse muid Euroopa rallisid, et vajalik hulk etappe saaks ikka peetud. Võimalike MM-sarja päästjatena on lisaks Rally Estoniale räägitud ka Läti Liepaja, Belgia Ypresi ja viimastel päevadel ka Šveitsi Rally de Valaisist. Suure tõenäosusega saab kalender paika 30. juunil.