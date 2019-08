Saksamaa MM-etapi saatus ripub juuksekarva otsas, Soome ralli nihkub edasi

Ats Kuldkepp RUS

Ott Tänak võitis Saksamaa ralli nii 2017. kui ka 2018. aastal. Foto: Imago Sport/Scanpix

Augusti keskel peaks selgeks saama 2020. aasta autoralli MM-sarja kalender. Prantsusmaa väljaande AutoHebdo teatel on nüüdseks kindel, et Korsika ralli enam MM-sarja ei mahu, suur oht on välja jääda ka Saksamaa etapil.