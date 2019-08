Kui Tänak kuulutas pärast Soome ralli triumfi, et nüüd tuleb järelejäänud võidukihutamised samuti ära võita, tundus see villaseviskamisena, aga näe, esimene viiest on käes. Kümnest tänavusest MM-rallist on ta võitnud pooled.

Tänak startis Saksamaa rallil magusas seisus, MM-sarja selge liidrina, edestades Sébastien Ogier’d 22 ja Thierry Neuville 25 punktiga. See oli pluss, ent oli ka miinus. „Viimasel kolmel asfaldirallil oleme kaotanud esikoha purunenud rehvi tõttu. Jääb üle loota, et Saksamaal läheb õnneks,” selgitas Tänak muret.