Saksa ralliajakirjanik: kui olemas on rallijumal, siis tuleb Ott Tänak maailmameistriks

Lüttgensi sõnul on ta varemgi kirjutanud, et usub rallijumala olemasolusse - ning kui selline jumal tõesti eksisteerib, tuleb tänavu Ott Tänak maailmameistriks.

„Usun, et nägime Sardiinias Ott Tänaku ühte kõige tugevamat sõitu WRC-sarjas. Reedel oli ta hoolimata kehvast stardipositsioonist kiire, laupäeval oli teistest peajagu üle. Pühapäeval hoiab edu. Ja siis, kui võit oli juba nende ees, ütleb roolivõim üles ning Tänak kukub viiendaks," kirjutas Lüttgens.

„Tänak ei vääri aga tiitlit mitte ainult kompensatsiooniks. Ta lihtsalt on selle hooaja tugevaim piloot. Eestlane on esimese kaheksa etapiga võitnud 47 kiiruskatset, mis tähendab, et ta on triumfeerinud keskmiselt igal kolmandal katsel. Thierry Neuville, kes on selles arvestuses teine, on võitnud 20 katset.

Muidugi aitab teda tõsiasi, et ta istub Toyotas, mis on üldise arvamuse kohaselt MM-sarja parim auto. Samas ei sõida kiire auto ise - seda näitab võrdlus tiimikaaslaste Jari-Matti Latvala ja Kris Meeke'iga, kes ei jõua talle isegi lähedale. Eriti peab oma tuleviku pärast WRC-sarjas muretsema Latvala."