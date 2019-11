Saksa leht: Ogier testib järgmisel nädalal Toyota masinat

Kuigi prantslasel on järgmiseks aastaks kehtiv leping veel Citroeniga, kirjutab Saksa väljaanne Rallye Magazin, et Ogier istub järgmisel nädalal testisõiduks Toyota Yarise rooli.

Kui Ogier Tommi Mäkineni tiimiga liitub, võib see tähendada Citroeni lõppu ehk WRC sari võib jääda ühe tehasetiimi võrra vaesemaks.

Mäkinen oli eile Ogieri palkamise kuuldusi kommenteerides sõnaaher, öeldes MTV Spordile: "Ma ei saa midagi kommenteerida. Meil on sõitjatega lepinguläbirääkimised käimas. Kui meil midagi öelda on, siis me ütleme."

Sel hooajal pole Citroen suutnud Ogierile igaks ralliks konkurentsivõimelist autot pakkuda. Viimasel Hispaania rallil purunes tiitlikaitsjal roolisüsteem juba teisel kiiruskatsel, mille peale Ogieri abikaasa Andrea Kaiser Twitteris tiimi teravalt kritiseeris, pookides neile külge märksõna #shitroen.

Toyotaga tänavuse sõitjate MM-tiitli kindlustanud Tänaku liitumine järgmiseks kaheks hooajaks Hyundai meeskonnaga sai ametlikuks eile õhtul.