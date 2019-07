Safari ralli võidakse peagi kinnitada WRC-kalendrisse, löögi all Tänaku jaoks edukas Saksamaa ralli

Asjaosalistele peaksid hääletustulemused selgeks saama reedel, kuid avalikkuse ette jõuavad need ilmselt järgmisel nädalal.

Väljaanne Motorsport kirjutab, et hääletusel on üles pandud Jaapani ja Safari rallid, mida soovitakse lisada 2020. aasta WRC-kalendrisse. Varasemalt on räägitud, et Jaapani lisandumine MM-sarja on sisuliselt kindel. Seega arutletakse rohkem Keenias toimuva Safari ralli tuleviku üle.

Sel nädalal toimub Keenias ka MM-i kandidaatralli, mida lähevad jälgima nii Hyundai, M-Spordi kui ka Toyota esindajad. Lisaks on kohal ka Rahvusvahelise Autoliidu FIA esindaja ning WRC-sarja promootorid.

MM-sarja etapp sõideti Keenias viimati 2002. aastal, kui esikoha saavutas Ford Focusega kihutanud Colin McRae.

Kui Jaapani ja Safari rallid lisatakse MM-kalendrisse, siis tõenäoliselt peab keegi ka nende jaoks ruumi tegema. Seni on arvatud, et koha peab loovutama Korsika ralli, kuid Motorspordi andmetel on varunimekirja kantud hoopis Saksamaa ralli. Teatavasti on Saksamaa etapp olnud Ott Tänaku jaoks seni ülimalt edukaks. Tegemist on ainsa ralliga, mille saarlane on kahel korral võitnud.