Saarlasele meeldib saarel sõita: Sardiina ralli on Ott Tänaku jaoks olnud ajalooline

Madis Kalvet reporter RUS

Ott Tänak tähistamas viimati toimunud Portugali ralli võitu. Foto: Margus Pahv

Ott Tänak ja kogu ülejäänud WRC-karussell on käimasolevaks nädalaks jõudnud Sardiinia saarele. Just seal on kavas hooaja kaheksas MM-etapp. Ajalukku pilku heites võib tõdeda, et Saaremaalt pärit mehel on Itaaliale kuuluval saarel sõitmine sobinud.