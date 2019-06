Rovanperä võib juba järgmiseks hooajaks saada koha Toyota WRC-tiimis

Madis Kalvet reporter

Kalle Rovanperä. Foto: Margus Pahv

Autoralli MM-sarjas on praegu suvine paus ja aina enam spekuleeritakse sõitjate tuleviku üle. Eestlasi huvitab eelkõige kindlasti Ott Tänaku saatus. Samas on selge, et Toyotal tuleb tulevaks hooajaks täita kõigi kolme sõitja kohad, kuna lepingud on lõppemas ka Jari-Matti Latvalal ja Kris Meeke'il.