Rovanperä jääb ainsa Soome sõitjana WRC-sse? Sunineni mänedžer: olukord ei ole maailma parim

Juba varasemalt oli Esapekka Lappi teatanud, et uuel aastal teda WRC-s ilmselt ei näe. Lappi tunnistas, et oleks pidanud järgmisel hooajal M-Spordis sõitmise eest peale maksma ning seetõttu lõppesid tema läbirääkimised meeskonnaga tulemusteta.

Viimaste andmete kohaselt on sarnane saatus ees ootamas ka Sunineni. "Olukord M-Spordis pole just maailma parim," kommenteeris olukorda Sunineni mänedžer Timo Jouhki. "Teemu osas käivad veel läbirääkimised, aga midagi kindlat ma öelda ei saa."

Soome meedia seostab M-Spordiga Gus Greensmithi ja Adrien Fourmaux'd, kes juba tänavu Suurbritannia võistkonna eest sõitsid. Nimelt on Greensmithil ja Fourmaux'l rahaline toetus taga. Briti perele kuulub kütusefirma Crown Oil, prantslast toetab kohalik autospordiliit.

"Ma ei kommenteeri seda. Meil on sponsorid, kes hoolitsevad asjade eest. Teine asi on aga see, et Suninen peab sõitmise eest ka palka saama," vastas Jouhki küsimusele, kas Suninen peab tooma raha lauale, et tal uuel hooajal veel koht olemas oleks.

Greensmith osales tänavu WRC-s sarjas kuuel rallil. Tema parimaks tulemuseks jäi Türgi etapi viies koht. Fourmaux lõi kaasa WRC2-sarjas, kus ta sai kokkuvõttes kolmanda koha. Ta jõudis kolmel etapil poodiumile, lõpetades Monte Carlos, Rally Estonial ja Türgis teisel kohal.

"Ma ei oska öelda, millal M-Sport sõitjad kinnitab, sest nad ei tea veel isegi täpselt," sõnas Jouhki. "Poleks haruldane, kui nende otsus tuleks alles jaanuaris. Nad on mitmel korral jätnud otsuse viimasele hetkele."

Kui Lappi ja Suninen järgmisel aastal sarjas ei jätka, jääbki Kalle Rovanperä ainsa soomlasena WRC-sse. Rovanperä sõidab teatavasti Toyotas, kus uuel aastal jätkavad ka Sebastien Ogier, Elfyn Evans ja Takamoto Katsuta. Hyundais teevad järgmisel aastal täishooaja kaasa Ott Tänak ja Thierry Neuville. Kolmandat autot hakkavad jagama Dani Sordo ja Craig Breen.