Rovanperä ei osanud tiimikaaslaste vahel valida: kõike võib veel juhtuda

Monza rallile läks MM-sarja üldliidrina vastu Evans, kelle edu on kuuekordse maailmameistri Sebastien Ogier' ees 14 punkti. Teoreetilised võimalused on veel ka Hyundai sõitjatel Thierry Neuville'il ja Ott Tänakul, kuid nemad jäävad Evansist maha vastavalt 24 ja 28 punktiga. Laual on veel 30 silma.

Portaal Rallit.fi palus ralli eel soomlastel Rovanperäl, Suninenil ja Lappil ennustada, kummale Toyota sõitjale nad tiitliheitluses panustaksid. "Ma pean ütlema, et ei tea, kelle peale raha panustada. Selline ralli on veel lõpus ees," ei soovinud Rovanperä tiimikaaslaste vahel valikut teha.

"Kõike võib veel juhtuda. See ei ole tavaline tuttav ralli, kus kõik saavad sõita sujuvalt ja enesekindlalt," viitas Rovanperä Monza ralli keerulistele oludele. "Loomulikult on Evansil liidrina parimad võimalused, aga ma ei tea jätkuvalt, kellele panustada. Loodetavasti suudavad mõlemad hea lahingu pakkuda."

"Ma tahaksin panna oma raha Elfyni peale," lisas M-Spordi äss Suninen. "Ma ei teagi, kas tal on üldse paremad võimalused. On selge, et keeruline väljakutse ootab veel ees, eriti sellistes oludes."

Sunineni tiimikaaslane Esapekka Lappi lisas, et panustaks samuti võimalusel Evansi peale.

Monza rallil oli neljapäeval kavas testipäev ja esimene kiiruskatse. Esimene täispikk võistluspäev sõidetakse reedel.

Reedesele päevale läheb liidrina vastu Ogier, kes edestab Neuville'i 0,5 ja Tänakut 2 sekundiga. Evans hoiab neljandat kohta (+2,7).