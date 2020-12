Rootsi valmistub MM-ralliks: publik ei pruugi raja äärde pääseda, sõitjad on veelgi rangemas koroonamullis

Rootsi ralli korraldajad plaanisid varem püstitada kiiruskatsetele spetsiaalsed vaateplatvormid, millest igaühele oleks pääsenud maksimaalselt 300 pealtvaatajat.

Rootsi etapi tegevjuht Glenn Olsson ütles nüüd Rootsi ringhäälingule, et koroonaviiruse pandeemia tõttu võivad piirangud veelgi karmistuda ja publik ei pruugi võistlusele üldse pääseda.

Publikuta MM-rallid peeti tänavu sügisel juba Türgis ja Sardiinias ning ka sel nädalavahetusel Monzas toimuval hooaja lõpuetapil pealtvaatajaid raja äärde ei lasta.

Rootsi talverallil võivad sportlased olla senisest veelgi tihedamas koroonamullis. Olssoni sõnul on täiesti võimalik, et meedia esindajad ei saagi võistluse ajal rallimehi küsitleda. Korraldajate eesmärk on tagada, et sõitjad puutuksid ralli ajal kokku võimalikult väheste inimestega.

Rootsi MM-etapp peetakse 11.-14. veebruaril. Võistluste marsruut kulgeb nüüd põhja pool, et tagada talvisemad tingimused. 2020. aasta rallil tuli rootslastel lumepuuduse tõttu võistluse programmi oluliselt lühendada.