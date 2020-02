Rootsi soojad ilmad panevad Jari-Matti Latvala keerulisse seisu

Teatavasti kogenud soomlane tänavuseks hooajaks MM-sarjas lepingut ei teeninud. Küll aga on Latvala ajanud piisava eelarve kokku, et Toyota ridades teha kaasa Rootsis ja Soomes. Latvala tunnistas hiljuti, et loodab rajale pääseda ka Sardiinia rallil.

Latvalal on kindel plaan võimalikult paljudel MM-rallidel osaleda, et hoida elus võimalusi järgmiseks aastaks taas leping WRC-s teenida. Rootsi ralli ärajäämine oleks ralliässale valus tagasilöök.

"See on keeruline olukord, sest Rootsi ralli on minu jaoks väga oluline," tõdes Latvala Soome meediale. "Sõitsin viimati WRC autoga mullu oktoobris Hispaanias. Vahepeal pole ma sõitnut meetritki. Mida pikemaks paus venib, seda hullem see minu jaoks on, sest sõidutunnetus hakkab kaduma. Loomulikult poleks Rootsi ralli ilma lume ja jääta just kõige nauditavam. Loodan siiski, et mingilgi kujul see läbi viiakse."

"Järgmised Euroopa kruusarallid, kus saaksin sõita, on alles mai lõpus ja juuni alguses. See oleks liiga pikk aeg. Loomulikult pole see ideaalne olukord. See on väga raske, kui tahad tõestada, et võiksid 2021. aastal tehasemeeskonna sõitja olla."

Latvala lisas, et töötab jätkuvalt selle nimel, et veelgi rohkem sponsoreid leida. "Mul on praegu võimalused avatud. Kui ollakse nõus toetama, saaksin võimaluse rohkematel rallidel osaleda. Viis etappi on maksimaalne see aasta. Meil on mitu sponsorit taga, kellelt oleme toetust saanud. Olen selle üle väga õnnelik."